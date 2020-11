Pandemia suspende comemorações dos 40 anos do Tribunal de Contas de MS

A entrega do troféu 'Mérito de Contas', previsto anteriormente para acontecer no dia 20 de novembro, será feita solenemente, em sessão especial ainda em data a ser definida - (Foto: Divulgação)

As comemorações dos 40 anos do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) foram suspensas devido a pandemia do coronavírus. A decisão foi tomada pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Iran Coelho das Neves, com base na persistência dos índices de contágio da Covid-19 e por precaução recomendada pelas autoridades sanitárias.

A ocasião ia promover a entrega do troféu ‘Mérito de Contas’, que é destinado a homenagear autoridades, instituições e pessoas que tenham contribuído para o fortalecimento institucional e histórico do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, honrando suas deliberações e realçando sua contribuição à gestão pública sul-mato-grossense nos seus 40 anos de existência, conforme resolução TCE/MS N. 132, de 12 de novembro de 2020.

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul foi criado pela Lei Complementar nº 1, de 19 de outubro de 1979, e instalado em março de 1980 com as nomeações e posses dos sete primeiros Conselheiros, completando 40 anos de trabalho constitucional de controle externo.