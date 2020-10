Pandemia avança no Estado e casos confirmados se aproximam de 82 mil pessoas infectadas

Mato Grosso do Sul tem 81.998 casos confirmados da doença - (Foto: Edemir Rodrigues)

O coronavírus continua avançando em Mato Grosso do Sul e a preocupação da SES (Secretaria de Estado de Saúde) é o efeito do feriado prolongado, com o dia 02 de novembro, dia de finados, caindo na segunda-feira.

Em apenas 24 horas, 555 exames deram positivos, totalizando 81.998 casos confirmados da doença. Ocorreram sete óbitos no Estado, com total de 1.588 mortes desde o início da pandemia. “A média móvel de óbitos é de 7,1 ao dia”.

Até o momento 279 estão internadas no Estado, sendo que deste total duas pessoas são de outros Estados, com 150 em leitos clínicos e 131 em leitos de UTI. Em recuperação, 3.633 pessoas estão em isolamento domiciliar e 76.498 pessoas estão recuperadas da doença.

Na transmissão ao vivo de hoje, o coordenador de vigilância em saúde ambiental e toxicológica da SES/MS, Karyston Adriel Machado da Costa, ressaltou os cuidados necessários e recomendações específicas, estabelecidas pelo COE (Centro de Operações de Emergências da Saúde ).

“O COE recomenda a ocupação de 50% dos cemitérios, assim como o controle de entrada e saída de pessoas. Outra orientação é que se antecipe as visitas no sábado e domingo. As homenagens precisam ser feitas com segurança, quem faz questão de ir ao cemitério de ir no dia 02, orientamos que escolha um horário de menor fluxo de pessoas”, ressaltou o especialista.

“É obrigatório uso de máscara, não está autorizado o consumo de alimento e permaneça o menor tempo possível, leve álcool em gel e procure manter o distanciamento”, orienta.

Clique aqui e acesse o relatório na íntegra.