O Brasil registrou 469 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde neste domingo, 10. Com isso, chega a 203.100 o número de óbitos pela doença no País.

A marca de 200 mil mortes foi superada no dia 7.

Entre sábado e domingo, foram confirmados 29.792 novos casos do novo coronavírus, levando o Brasil a totalizar 8.105.790 registros da doença, de acordo com dados do ministério.