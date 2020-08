Pais heróis existem e um deles é servidor do Corpo de Bombeiros Militar de MS

Quando crianças estão em fase de desenvolvimento, é muito comum que elas enxerguem a mãe e o pai como a sua primeira referência de valores e caráter. Os pais, especificamente, são considerados muitas vezes como heróis, pois prezam pela nossa proteção e crescimento.

Neste dia dos pais, contaremos a história de um servidor que é, literalmente, um pai herói. Estamos falando do tenente-coronel Humberto José Sepa de Matos Filho, que atua há 22 anos no Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

Ele conta que teve o primeiro filho aos 27 anos de idade e hoje, com 40 anos, tem oito filhos, sendo cinco meninas e três meninos. “Não sonhava em ter oito filhos, mas quando tive o primeiro, pude sentir o quanto a paternidade é maravilhosa, um dom de Deus”, afirmou.

Fizemos essa comparação de pai herói, justamente pelas características que os heróis de filme têm em comum com os bombeiros militares, entre elas: coragem, atitude, disciplina, respeito, ética, integridade e fraternidade.

O tenente-coronel revela que os filhos admiram muito o seu trabalho e que sempre perguntam como é o seu dia a dia. Às vezes até ficam preocupados, principalmente, quando é necessário viajar em decorrência do trabalho.

“Por ser bombeiro militar eles me veem como herói. Sentem orgulho de mim. Sabem que a minha profissão é de salvar vidas. Quando retorno para casa recebo o carinho deles e com isso tenho mais motivação para superar os obstáculos. São esses momentos que me fortalecem nos dias difíceis”, relata Humberto.

Um fator que sempre deixa os pais com o coração apertado é o período em que vão ao trabalho e precisam ficar separados de seus filhos. Para Humberto não é diferente e por ser um servidor do CBMMS ainda considera que esse sentimento causa um pouco mais de apreensão.

“Não é fácil conciliar o trabalho de Bombeiro Militar com a criação das crianças, porque envolve dedicação exclusiva e posso ser acionado a qualquer momento para uma ocorrência, por isso aproveito ao máximo os momentos que posso ficar com eles.”

Mesmo com esses desafios, seus filhos compreendem e admiram essa rotina. Tanto que alguns deles, seja menina ou menino, ainda demonstram o desejo de seguir os caminhos do pai e se tornar um bombeiro militar.

“Se optarem por trilhar a mesma trajetória, já terão, como pilares, princípios que são passados pela corporação e que eu faço questão de transmitir para cada um deles, como compromisso com a vida e de ajudar o próximo, além de disciplina e coragem”, destaca.

Com esta bela história, fica registrada a nossa homenagem a cada servidor que é pai, e assim como o tenente-coronel Humberto, não mede esforços para educar e preparar os seus filhos para a vida, sendo inspiração diária de garra, profissionalismo, ética e dedicação.

Ana Letícia Gaúna, SAD

Fotos: Arquivo Pessoal/ Humberto Matos