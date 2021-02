Pacote de obras de R$ 376 milhões em rodovias vai ajudar na economia, turismo e  geração de empregos dos municípios, avaliam prefeitos

As obras de pavimentação e restauração de 296 quilômetros de rodovias foram lançadas pelo governador Reinaldo Azambuja

O pacote de obras no valor de R$ 376,9 milhões, para pavimentação e restauração de 296 quilômetros de rodovias estaduais, lançado neste mês pelo governador Reinaldo Azambuja, vai ajudar os municípios na economia local, turismo, geração de empregos, escoamento da produção e integração das cidades, para “encurtar” os caminhos.

Esta é a avaliação dos prefeitos que serão contemplados com as 11 obras (rodovias estaduais) em diferentes regiões de produção agroindustrial e turismo. O pacote foi lançado em janeiro, com a publicação das licitações. O próximo passo é a abertura das propostas, que começa na segunda semana de fevereiro e segue até o dia 25.

O pacote faz parte do programa “Governo Presente”, que prevê um investimento de R$ 4 bilhões em diferentes setores do Estado, sendo que o setor de infraestrutura urbana e rural chega a R$ 2 bilhões. O planejamento até o final de 2022 é pavimentar, recapear e implantar 2.200 quilômetros de estradas.

O prefeito de Caarapó, André Nezzi, comemorou os investimentos no município, que terá duas obras de pavimentação asfáltica na rodovia MS-278. Somadas, chegam R$ 108,3 milhões. “Trata-se, sem dúvida, de importantes obras para a nossa região, pois vai facilitar o tráfego e o escoamento da produção local, além de promover integração entre as regiões, entre elas os distritos de Nova América e Cristalina”.

Ele fez questão de enaltecer a sensibilidade do governo estadual em relação às necessidades do município. “Por isso somos gratos ao governador Reinaldo Azambuja”. As obras na rodovia irão abranger um trecho de 56,71 km. As propostas das empresas interessadas serão abertas nos dias 18 e 19 de fevereiro.

Já o prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke, citou que as obras vão dar mais integração e melhorar o acesso na sua região. “A obra vai nos ligar a Ponte do Grego, para facilitar o acesso ao local. Se trata de investimentos que ajudam não apenas na economia da cidade, mas também na questão social. Ainda ajuda na geração de renda e arrecadação do município”. Neste pacote o município vai contar com a pavimentação de 15 km da rodovia MS-352, em um investimento de R$ 23,4 milhões.

Turismo

Duas obras deste pacote tem foco direto com o turismo regional e também o escoamento da produção do agronegócio, com a expansão da soja. É a recuperação de 52 km da rodovia MS-382, entre os municípios de Guia Lopes da Laguna e Bonito. O investimento no valor de R$ 54 milhões é visto como uma contribuição importante para a economia das cidades.

“É uma obra muito boa para nós, trata-se de asfalto novo na MS-382, o que nos ajuda tanto na área econômica, como ao turismo, com melhores condições de tráfego dos motoristas. Também contribui com a geração de empregos na cidade, com a contratação e funcionários para as obras. Temos que agradecer ao governador por estes investimentos”, destacou o prefeito de Guia Lopes, Jair Scapini.

As melhorias na malha rodoviária também chegarão a Chapadão do Sul. O prefeito João Carlos Krug declarou que as obras vão ajudar no escoamento de grãos e “encurtar” à distância aos municípios vizinhos, como Três Lagoas. “Facilita, por exemplo, o acesso às usinas que funcionam no município e chegada e envio de produtos para as cidades vizinhas”, descreveu.

A obra com custo de R$ 56,9 milhões prevê o asfalto de 40 km da rodovia MS-425, que passa ainda pela MS-229 e MS-320. As propostas das empresas serão abertas no dia 24 de fevereiro, a partir das 8h, na sede da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos.

Logística

O município de Maracaju terá duas obras neste pacote. O prefeito José Marcos Calderan destacou a importância destes investimentos para melhorar a logística e a economia local, com pavimentação e restauração da malha (rodoviária).

"O Governo do Estado tem se mostrado muito presente em Maracaju, prova disso são essas importantes obras que foram lançadas agora das rodovias MS-166 e MS-162, duas rodovias importantíssimas para nós que somos uma cidade movimentada pelo agronegócio e precisamos dessa logística”, ressaltou o prefeito.

Ele ainda citou que as obras vão encurtar os caminhos para as regiões sul e sudoeste do Estado. “Todos os anos Maracaju sofre com o escoamento da safra e acredito que com essas obras nosso agro ganhará muito, além de trazer mais facilidade em novos investimentos”.

A cidade terá a obra de R$ 54,5 milhões para pavimentação da rodovia MS-166, em um trecho de 37,53 km. Além da restauração e drenagem da MS-162, de Sidrolândia à Maracaju. Este projeto terá o investimento de R$ 33,2 milhões. As propostas (licitações) serão abertas respectivamente nos dias 23 e 25 de fevereiro.

O governador Reinaldo Azambuja destacou que sua gestão visa realizar obras que atendam diretamente os cidadãos sul-mato-grossenses, levando infraestrutura de qualidade para reduzir a distância entre os municípios e polos de produção. “Potencializando, assim, o agronegócio, atraindo novos investidores e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado”.

Comunicação Governo de Mato Grosso do Sul