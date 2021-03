Todos municípios de MS serão contemplados com novos ônibus escolares

Todos os 79 municípios serão contemplados com os 168 ônibus escolares - (Foto: Chico Ribeiro)

Todos os 79 municípios serão contemplados com os 168 ônibus escolares que foram entregues nesta segunda-feira, dia 08 de março, pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro.

Os novos veículos foram adquiridos por meio do programa "Caminhos da Escola", em um investimento de mais de R$ 34 milhões, fruto de emendas da bancada federal, recursos extra orçamentários e contrapartida estadual que já estão empenhados. Uma parceria fundamental na visão do governador.

Reinaldo ressaltou que serão liberados outros R$ 13,3 milhões para compra de mais 68 ônibus desta finalidade. O empenho já está em Ata, em processo de compra, totalizando os recursos em R$ 47,4 milhões.

Já o ministro da Educação, Milton Ribeiro reforçou que os investimentos são o caminho pra que a escola pública volte a ser referência.

Foram entregues três diferentes modelos de ônibus, cada um deles com uma capacidade diferente de passageiros: 141 veículos Ônibus Rural Escolar, com 29 assentos; 24 Ônibus Rural Escolar com 59 assentos; e outros três Ônibus Urbano Escolar Acessível de Piso Baixo com 21 assentos.