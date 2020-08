Orquestra Sinfônica de São Paulo e Masp apresentam série de concertos

O Museu de Artes de São Paulo (Masp) e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo promovem hoje (5), a partir das 20h, uma live no canal do Masp no Youtube, com uma série de concertos que combinam arte e música no palco do Masp Auditório.

Na abertura do projeto, transferido para o meio digital, será exibida a obra Composição (Figura só), 1930, de Tarsila do Amaral. A obra foi escolhida a partir do acervo do Masp e relacionada pelo palestrante Sérgio Molina às composições de Heitor Villa-Lobos, Ernö Dohnanyl e Benjamin Britten. Sérgio Molina é compositor e professor. Graduado em composição, mestre em musicologia e doutor em Música pela Universidade de São Paulo (USP).

“O objetivo do projeto é estabelecer diálogos entre as duas formas artísticas, relacionando similaridades estéticas e históricas de ambas. Cada apresentação é comentada por um especialista convidado, que faz a conexão entre as obras de arte da coleção do Masp e de exposições temporárias com as composições musicais”, explicam os organizadores.

O concerto será conduzido pelo Chromos Ensemble, formado por Joel Gisiger, no oboé; Matthew Thorpe, no violino; Ederson Fernandes, na viola e Jin Joo Doh, no violoncelo.

Serão executadas as seguintes composições:

Heitor Villa-Lobos [1887-1959]

Quarteto de Cordas nº 1: Excertos [1915] [adaptação para oboé e trio de cordas]

1. Cantilena

2. Brincadeira

6. Saltando Como Um Saci

Ernö Dohnányi [1877-1960]

Serenade em Dó Maior, Op. 10 [1902]

Marcia: Allegro

Romanza: Adagio Non Troppo

Scherzo: Vivace

Tema Con Variazioni: Andante Con Moto

Rondo (Finale): Allegro Vivace

Benjamim Britten [1913-1976]

Quarteto Fantasia para Oboé e Trio de Cordas, Op. 2 [1932]