Organizações promovem dezembro Transparente contra a corrupção

Instituições que trabalham na defesa da agenda anticorrupção realizam até sexta-feira, 11, o Dezembro Transparente, evento online com debates virtuais sobre o tema. A iniciativa celebra o dia 9 de dezembro, Dia Internacional de Combate à Corrupção, com apresentações de dados, iniciativas premiadas e discussões de propostas em torno do assunto.

A programação começou na segunda-feira, 7, com transmissões ao vivo nas páginas do Instituto Não Aceito Corrupção (INAC), Transparência Internacional, Transparência Brasil e Transparência Partidária, que promovem o evento. Estão sendo realizadas mesas diárias sobre a prevenção da corrupção e da lavagem de dinheiro em órgãos públicos, além de masterclass sobre a importância da ética para os negócios e da apresentação de relatório sobre a eficácia da Lei de Acesso à Informação no País, entre outros.

Nesta quinta-feira, 9, às 18h, serão anunciados ainda os projetos vencedores do II Prêmio Não Aceito Corrupção, entregue nas categorias academia, comunicação e tecnologia.

Para dar continuidade ao trabalho em defesa do combate à corrupção, as organizações também articulam um abaixo-assinado pela aprovação do PL 4685/2020, do deputado Roberto de Lucena (Podemos-SP), que institui o Dezembro Transparente no calendário nacional para viabilizar discussões sobre o tema.