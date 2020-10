Oportunidade: Terça-feira com mais de 400 vagas de emprego em Campo Grande

Para quem estiver interesse em uma das vagas, a agência fica na Rua 13 de Maio, 2º 2773 e funciona das 7h30 às 17h30 de segunda a sexta-feira - (Foto: Divulgação)

Para esta terça-feira (28), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece 461 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades vão de acabador de mármore à auxiliar de garçom.

Um dos destaques é a vaga de auxiliar de depósito com oito vagas. Não é preciso ter experiência, porém é necessário ensino fundamental completo. A vaga é para conferir e armazenar produtos e materiais e todos os serviços inerentes à função de uma rede atacadista. A remuneração mensal é de R$ 1.144,00 além de vale-transporte, alimentação no local, uniforme, assistência médica e outros. O expediente é das 6 às 14h de segunda à sábado, nos domingos e feriados, o trabalho é em escala.

A vaga de promotor de venda também é destaque. São três vagas e é preciso ter seis meses de experiência comprovada em carteira, ensino médio completo. A função é fazer abordagem dos clientes na loja, oferecendo os benefícios de obter cartão da empresa, dar orientação aos clientes e todos os serviços inerentes à função específica, pessoas que tenham perfil e conhecimento básico de vendas. O turno de trabalho poderá ser das 8 às 16h20 ou das 13 às 21h. O salário é de R$ 1.107,00, além de vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, assistência médica-odontológica. Ao atingir metas, receberá produção.

Para quem estiver interesse em uma das vagas, a agência fica na Rua 13 de Maio, 2º 2773 e funciona das 7h30 às 17h30 de segunda a sexta-feira. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.