Operação Pátio Zero: Mais 300 veículos estão disponíveis em leilão do Detran-MS

Após o leilão o veículo é entregue para o arrematante após o prazo previsto em edital - (Foto: Reprodução)

A Operação Pátio Zero do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), abre mais um leilão de veículos para circulação, nesta segunda-feira (20). São mais de 300 lotes de veículos disponíveis para arremate, sendo 269 motocicletas e 31 automóveis. O encerramento está previsto para às 15h do dia 04 de agosto.

Em junho, o Detran arrecadou mais de 3 milhões por meio dos cinco leilões realizados na Operação Pátio Zero. No total 2.236 motocicletas e 135 automóveis foram arrematados pelos clientes, com os dois leilões de veículos para circulação e três de sucata aproveitável. “Os valores arrecadados nos leilões do órgão serão revertidos para sociedade, em melhorias nas nossas agências e sinalização e sinalização de trânsito”, frisa o diretor-presidente, Rudel Trindade.

Nos dias 30, 31 de julho e 03 de agosto, quem desejar, poderá fazer a visitação presencial que será realizada no pátio do leiloeiro (Avenida Gury Marques, 7155), mas com controle de acesso, entrando 10 pessoas por vez, com permanência máxima de 15 minutos. Também será obrigatório o uso de máscara.

Conforme a coordenadora de leilão do Detran-MS, Sandra Regina Vera Celestino, após o leilão o veículo é entregue para o arrematante após o prazo previsto em edital, mas se estiver com algum débito em outros órgãos, é necessário passar para o processo de desembaraço antes da transferência. “Temos uma ferramenta exclusiva para desembaraço cadastral disponível no site, onde os arrematantes podem acompanhar de casa o seu processo, com mais tranquilidade”, conclui.

O leilão é realizado pelo site www.canaldeleilões.com.br . Para ter acesso a ferramenta de desembaraço cadastral, clique aqui.