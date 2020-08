Operação Pátio Zero: Detran-MS retira última motocicleta de seu segundo pátio e local deve ser esvaziado em trinta dias

Por meio da Operação Pátio Zero do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), dois meses após retirar mais de quatro mil motocicletas e esvaziar o pátio principal da sede, a última motocicleta de seu segundo pátio foi retirada na quarta-feira (19). O espaço de três hectares estava lotado há mais de dez anos. No total, cerca de duas mil motocicletas e trezentos veículos foram removidas recentemente.

O diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, explica que as motocicletas foram encaminhadas para os pátios dos leiloeiros credenciados e serão preparadas para os próximos leilões. “O intuito é que em trinta dias sejam retirados cerca de oitocentos veículos que ainda restam no pátio”, finaliza.

Pátio Zero

As agências do Detran-MS em Terenos, Sidrolândia, Sonora, Ribas do Rio Pardo, Dois Irmãos do Buriti e Rochedo já estão com seus pátios zerados. Já nas agências localizadas em Aparecida do Taboado, Água Clara, Brasilândia, Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Mundo Novo, Eldorado, Iguatemi e Nova Alvorada do Sul, foram retirados os veículos que não possuíam restrições do Renajud (Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores) que se encontravam há mais de sessenta dias apreendidos nos pátios. Os veículos com restrições e apreendidos há menos de sessenta dias permanecem no local.

Conforme a coordenadora de Leilões do Detran-MS, Sandra Regina Vera Celestino, o setor está empenhado e preparando os próximos leilões que devem ser de veículos de sucata e inservíveis. “Lembrando que os leilões do Detran só acontecem via internet e os lances só podem ser feitos por meio de site de leiloeiro cadastrado e devidamente identificado”, finaliza.

Viviane Freitas, Detran-MS

Foto: Divulgação