Operação Pátio Zero: Detran-MS realiza dois leilões com mais de 200 veículos

A Operação Pátio Zero do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), abre dois leilões nesta quarta-feira (27), sendo um para circulação e outro de sucata aproveitável. São mais de 200 veículos disponíveis para arremate, no total 168 motocicletas e 49 automóveis.

O leilão de circulação conta com 102 lotes disponíveis, sendo 94 motocicletas e 8 automóveis. Já o leilão de sucata aproveitável conta com 115 lotes de veículos, sendo 74 motocicletas e 41 automóveis.

As visitações de ambos os leilões acontecem de 01 a 10 de fevereiro, no pátio localizado na Avenida Três Barras, 5003, Jardim Nossa Senhora Perpetuo Socorro, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Conforme o coordenador de leilão do Detran-MS, Túlio Brandão, a diferença entre os leilões é que o de circulação é aberto para todos os públicos e o de sucata aproveitável, "somente para pessoas jurídicas devidamente cadastradas em qualquer Detran do Território Nacional”, finaliza.

Os leilões acontecem pelo site https://www.vialeiloes.com.br/.

Viviane Freitas, Detran