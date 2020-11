Operação “Divisas Integradas III” detém mais de 1,4 mil pessoas

Também foram recuperados mais de 50 veículos, apreendidas mais de 100 armas e cerca de 7,4 toneladas de drogas

A Operação "Divisas Integradas III", deflagrada desde o dia 24 de outubro até a última segunda-feira (2), resultou na detenção de mais de 1,4 mil pessoas. Os trabalhos foram realizados simultaneamente em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná, estabelecendo um marco de integração e parceria entre as polícias dos quatro Estados. As atividades têm como objetivo reforçar o combate ao crime organizado e ao narcotráfico.

Cerca de 20 mil policiais dos quatro territórios, agentes do Exército Brasileiro, da Marinha, da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) participaram das ações, além de integrantes do Corpo de Bombeiros, perícia e Departamento de Inteligência.

Além das 1.427 detenções, as diligências possibilitaram a apreensão de 357.460 maços de cigarros introduzidos ilegalmente no País. Também foram recolhidas aproximadamente 7,4 toneladas de drogas e 114 armas de fogo ilegais foram retiradas de circulação. Foram recuperados 54 veículos produtos de roubo ou furto.

Mato Grosso do Sul

Conforme balanço divulgado nesta terça-feira (3) pelo Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F-DIV), em Mato Grosso do Sul foram abordadas 9.891 pessoas, 8.262 veículos e vistoriadas 326 embarcações.

Durante a Operação Divisas Integradas III, também foram cumpridos no MS 39 mandados de prisão, 42 mandados de busca e apreensão e realizadas 107 prisões em flagrante e, ainda, registradas 46 ocorrências de tráfico de drogas, 9 de porte ilegal de arma de fogo que resultaram nas apreensões de 14 armas, e 8 ocorrências envolvendo contrabando e descaminho.

Durante a ação foram apreendidos em Mato Grosso do Sul mais de 4,5 toneladas de drogas, cerca de 15 mil pacotes de cigarros e R$ 6,3 mil em dinheiro, além de celulares, pneus e eletroeletrônicos contrabandeados do Paraguai, que ultrapassam R$ 1,1 milhão em mercadorias.

Ao todo foram vistoriados 117 estabelecimentos comerciais nos municípios localizados nas divisas com Paraná, São Paulo e Minas Gerais, sendo que 10 deles foram notificados.

Foram empregados nas ações da Operação Divisas Integradas III em Mato Grosso do Sul, 837 policiais e servidores, 221 viaturas, 2 aeronaves – sendo 1 da Sejusp/MS e outra da Receita Federal, 3 drones, 6 cães farejadores e 6 embarcações.

Integração

Em Mato Grosso do Sul participaram da Operação Divisas Integradas III servidores e policiais das instituições que compõem a estrutura da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp/MS), que atuam no Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-FRON-DIV), no Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Coordenadoria Geral de Perícias (CGP), Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), nas unidades da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil - entre elas a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

Também auxiliaram na Operação a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz/MS), a Polícia Militar Rodoviária Federal e a Receita Federal do Brasil.

Joelma Belchior, com informações da Assecom SSP/SP

Fotos: Divulgação