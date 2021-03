ONG entrega centenas de cestas básicas e kits de higiene a comunidades do AM

Quase um ano após o início da pandemia do novo coronavírus, muitas ONGs seguem oferecendo apoio para famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil. A Visão Mundial é uma delas. O projeto intitulado "Resposta à covid-19 no Brasil", que começou no segundo semestre de 2020, prevê capacitações, distribuição de kits de higiene e limpeza e mobilização de territórios urbanos e ribeirinhos dos municípios de Manaus, Manacapuru e Novo Airão, no Amazonas.

Os voluntários também promovem ações de atenção à saúde e atendimento médico e odontológico a bordo de um "barco hospital". O objetivo é alcançar mais de 76 mil pessoas em 21 territórios nos três municípios.

Até o dia 6 de março, a ONG percorrerá, a bordo de um barco, seis áreas ribeirinhas de Manacapuru para fazer a entrega de suprimentos e kits de prevenção à covid-19 para mais de 400 famílias. Também serão distribuídas 450 cestas básicas para as pessoas em situação de vulnerabilidade. No decorrer do mês, serão instalados mil lavatórios de mãos em 46 territórios no Amazonas.

As comunidades receberão, ainda, 17 totens de álcool em gel e 17 lavatórios de mãos, que serão instalados em áreas de maior circulação de pessoas. O projeto é realizado pela Visão Mundial e financiado pelo Escritório de Assistência Humanitária (BHA) da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid).

Desde o início do projeto, ainda em 2020, 4.200 famílias foram acolhidas, além de pequenos comércios locais, com a distribuição de kits de prevenção, palestras de orientação e totens de álcool em gel.