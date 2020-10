Onda de calor ainda toma conta do MS com temperaturas acima de 43ºC

Pelo menos 10 municípios do MS marcaram temperaturas máximas acima de 40ºC - (Foto: Reprodução/Agraer MS)

As altas temperaturas continuam assolando o Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira (6), mais de 10 cidades registraram números acima de 40ºC, segundo informou a meteorologista Natálio Abrahão. Água Clara teve hoje a maior máxima do Estado: 44ºC, com sensação térmica de 52ºC. O município marcou apenas 8% de umidade relativa do ar, clima de deserto.

Em Campo Grande, a máxima chegou em 39,9ºC antes da chuva e sensação de 47ºC. A breve precipitação ocasional que ocorreu na Capital veio para enganar quem achou que o fenômeno perduraria. Apenas 0,8mm de chuva foi registrado em alguns bairros. A cidade marcou 19% de umidade mínima.

Cidades como Coxim, Três Lagoas e Selvíria tiveram máximas acima de 43ºC, registrando 44ºC, 43,3ºC e 43,1ºC, respectivamente. A sensação térmica para tais municípios ficou entre 51ºC e 52ºC.

Na região norte do MS, os corumbaenses tiveram a sensação de 48ºC de calor, o que foi 3ºC a mais que ontem. Os termômetros atingiram 40,8ºC, também 3ºC a mais que o dia anterior e umidade relativa mínima de 20%.

Já na segunda maior cidade do Estado, o morador de Dourados pôde sentir uma diferença entre ontem e hoje na temperatura. A sensação térmica ficou em 47ºC ou 4% a mais que na segunda-feira.

Três Lagoas e Cassilândia tiveram os menores números para umidade relativa do ar. As cidades marcaram 8% e 9%, respectivamente.

Esse tempo de elevadas temperaturas no Mato Grosso do Sul deve permanecer até o início de novembro.