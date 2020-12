Obrigatória para todos alunos, atualização cadastral da REE segue até sexta-feira

Alunos REE - (Foto: Governo do Estado de MS)

Etapa obrigatório para todos os alunos da Rede Estadual de Ensino, a atualização cadastral termina nesta sexta-feira, dia 18.

A divisão em etapas, segundo o professor Alciley Lopes, coordenador de Informações Gerenciais da SED, tem como objetivo facilitar a vida das famílias e evitar filas nas escolas, otimizando o tempo e tornando o processo de renovação mais ágil - por meio virtual - no Painel do Aluno, no site da Matrícula Digital.

O correto preenchimento dos dados na atualização é fundamental para a etapa seguinte, a confirmação de permanência dos estudantes.

De acordo com levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Educação (SED), quase 60 mil estudantes ainda não concluíram o preenchimento dos dados, que segue disponível até o final desta semana pelo site www.matriculadigital.ms.gov.br.

A Atualização Cadastral pode ser feita diretamente pelo portal da Matrícula Digital (www.matriculadigital.ms.gov.br). O acesso pode ser feito pelo painel do aluno, com os dados utilizados para identificação dos estudantes.

Para mais informações, basta entrar em contato com a Central de Matrículas, pelo telefone 0800-647-0028.