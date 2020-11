Obras da ETE Souza Dias avançam em Três Lagoas

As obras da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Três Lagoas seguem conforme cronograma e já é possível ver melhor a estrutura de todo o complexo operacional, um dos maiores da Sanesul - (Foto: Reprodução)

As obras da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Três Lagoas seguem conforme cronograma e já é possível ver melhor a estrutura de todo o complexo operacional, um dos maiores da Sanesul. Em breve, o Município terá o apoio da ETE Souza Dias (com capacidade de 100 l/s).

Distante 350 km de Campo Grande, a cidade é considerada um grande polo de desenvolvimento Industrial de Mato Grosso do Sul, e está recebendo melhorias no sistema de tratamento do esgoto sanitário.

INVESTIMENTO

Localizada na região leste da cidade, no distrito industrial, a ETE Souza Dias terá capacidade de tratar 100 litros de esgoto bruto por segundo. No planejamento da obra, também consta a execução de 1.140 metros de emissário. O recurso é de cerca de RS 14,5 milhões e vêm do Orçamento Geral da União (OGU).

AMPLIAÇÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTO

Com mais esta ETE, a cidade terá em atividade três Estações de Tratamento de Esgoto: a ETE Planalto, a ETE Jupíá e a ETE Souza Dias.

COBERTURA E UNIVERSALIZAÇÃO

Com a entrega da ETE Souza Dias, o município alcançará a meta da universalização da cobertura de esgoto.

Hoje, o município trata 88% do esgoto produzido na cidade.

INVESTIMENTO EM SANEAMENTO

Somando todos os recursos na área de saneamento básico água e esgoto (recursos próprios e Federais), o Governo do Estado, por meio da Sanesul, têm investido cerca de R$ 153,3 milhões de reais em Três Lagoas na sua atual gestão.

OBRAS EM EXECUÇÃO - Neste momento, há R$ 71,4 milhões em obras sendo executadas no município.

Vídeo da construção da nova Estação de Tratamento de Esgoto Souza Dias com capacidade de tratar 100 litros por segundo. Com esta ETE, o município terá três estações de tratamento em pleno funcionamento, junto com a Jupiá e a Planalto.