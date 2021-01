Número de vacinados contra covid-19 no Brasil passa de 2 milhões

O número de vacinados contra a covid-19 no Brasil chegou a 2.002.455 neste sábado, 30, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Em comparação com o balanço divulgado na sexta-feira, 29, foram vacinados 128.377 brasileiros nas últimas 24h.

O total de vacinados é equivalente a 0,95% da população brasileira e 1,24% da população com mais de 18 anos. Já foram aplicadas 23,85% das doses disponíveis. Veja abaixo a lista das doses aplicadas por Estado:

Estados / Quantidade de doses aplicadas

SP / 387.561

BA / 182.083

MG / 165.863

RS / 164.640

RJ / 157.075

PR / 134.448

PE / 96.274

CE / 81.921

GO / 75.496

MA / 55.495

ES / 50.945

SC/ 48.733

DF / 44.315

MS / 44.152

AL / 44.136

RN / 42.393

AM / 40.525

PA / 38.647

PB / 34.540

PI / 30.560

MT / 22.033

SE / 18.957

RR / 10.715

TO / 6.994

AC / 5.249

AP / 4.817