Número de vacinados contra a covid-19 no Brasil ultrapassa a marca de 6 milhões

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira, 23, a 6.087.811, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 26 Estados informaram dados atualizados e 105.171 pessoas receberam a primeira dose.

O número de imunizados representa 2,87% da população brasileira. Outro dado que o consórcio apresenta é o número de vacinados com a segunda dose, que chegou a 1.429,618 pessoas (0.68% da população).

O Estado de São Paulo imunizou 1.695.285 pessoas com a primeira dose e 430.246 com a segunda. No Rio de Janeiro, o número é de 430.751 imunizados. Minas Gerais aplicou 523.505 doses.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro definitivo no Brasil da vacina produzida pela Pfizer. É o primeiro imunizante a ter autorização para uso em massa no País - a Coronavac e a de Oxford/AstraZeneca, por enquanto, só possuem aval para uso emergencial, o que permite a aplicação na campanha de imunização do SUS enquanto durar a pandemia. O governo brasileiro, porém, ainda negocia a compra do imunizante.

Vacinados no Brasil por Estado, segundo o consórcio de veículos de imprensa:

Primeira dose:

AC - 17.542

AL - 90.108

AM - 222.068

AP - 24.150

BA - 417.396

CE - 264.251

DF - 116.995

ES - 111.041

GO - 187.456

MA - 130.996

MG - 523.505

MS - 107.975

MT - 82.435

PA - 125.145

PB - 103.312

PE - 268.846

PI - 65.529

PR - 286.837

RJ - 430.751

RN - 83.265

RO - 43.939

RR - 25.167

RS - 425.597

SC - 156.827

SE - 44.264

SP - 1.695.285

TO - 37.129

Segunda dose:

AC - 2.814

AL - 5.380

AM - 29.719

AP - 1.682

BA - 69.964

CE - 54.475

DF - 28.240

ES - 13.637

GO - 27.110

MA - 36.673

MG - 206.136

MS - 40.365

MT - 25.909

PA - 25.410

PB - 19.691

PE - 85.286

PI - 6.880

PR - 77.796

RJ - 82.467

RN - 25.997

RO - 4.444

RR - 6.324

RS - 50.743

SC - 47.305

SE - 20.979

SP - 430.246

TO - 3.946