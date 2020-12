Número de mortes em acidente com ônibus em Minas Gerais sobe para 14

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou 14 mortes no acidente provocado nesta sexta-feira (4) pela queda de um ônibus de um viaduto em João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais. Segundo a corporação, 11 pessoas foram encontradas mortas no local e três perderam a vida a caminho do hospital.



Vinte e seis feridos foram levados a hospitais próximos ao local do acidente. Entre os feridos, um adulto e duas crianças foram transferidos, em estado grave, de helicóptero para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Causa do acidente

Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, tenente Pedro Aihara, as causas do acidente ainda serão investigadas. Testemunhas apontam duas versões para a queda do ônibus, com placa de Alagoas, de uma ponte de 15 metros de altura. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também esteve no local para fazer os primeiros levantamentos da perícia.



“Ainda não se sabe exatamente a causa desse acidente. Há duas versões principais relatadas pelas testemunhas. Algumas relataram que, no momento em que esse ônibus se encontrava subindo um trecho de aclive, teria perdido o tracionamento, bateu na estrutura de proteção lateral da ponte e acabou caindo de uma altura de 15 metros." De acordo com Aihara, a outra versão diz que, antes de ocorrer a tração, o ônibus teria colidido com veículos que estavam retidos, incluindo um caminhão.

Apoio



Pouco depois do acidente, no Twitter, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se disse "estarrecido" e afirmou que “equipes dos bombeiros, policiais, ambulâncias e helicóptero estavam no local para atendimento aos feridos, apoio às famílias e apuração dos fatos”.



“Estarrecido. Toda a minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do grave acidente que ocorreu nesta tarde, em João Monlevade, região central. Até o momento, 10 mortos foram confirmados nesta triste tragédia”, disse Zema.