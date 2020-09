Número de casos Covid – 19 continua alto e médias são preocupantes, alerta SES

Conforme o Boletim Covid 19 deste sábado (26), foram registrados 638 novos casos em Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas, a taxa de infecção é de 0,9/dia. Números considerados preocupantes, conforme a Secretaria de Estado de Saúde. “Estamos num platô muito alto”, destacou o secretário, Geraldo Resende.

Óbitos também continuam alto. Foram 15 pacientes que não resistiram à doença. Em Campo Grande 8 pessoas; Corumbá 4 , e 1 nas demais cidades de Aquidauana, Nova Andradina e Cassilândia. As idades variam entre 48 a 94 anos.

O total de óbitos desde o início da pandemia é de 1.249, com taxa de 1,8 de mortalidade. A capital do Estado continua sendo o epicentro da doença. De acordo com o último boletim, Campo Grande registrou 282 novos casos. Em seguida vem Dourados, +72; Três Lagoas +38; Cassilândia +20 e Miranda +18.

O número total de casos confirmados no Estado é de 67,834. Destes 59584 foram recuperados; 7.001 casos ativos, 6.523 seguem em isolamento domiciliar e 489 estão internados.

Veja boletim aqui .

Theresa Hilcar. Subcom