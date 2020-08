Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos discute ‘Super Heroi é coisa séria’ em live

Nupeq discute sobre ‘Super Heroi é coisa séria’ em live nesta quinta-feira (06) - (Foto: Arquivo)

O Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos (NuPeQ), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) participará de uma live nesta quinta-feira (06), às 19h19, no canal NEUROLÂNDIA, em que discutirá sobre o tema “Super Heroi é coisa séria”. (Clique aqui para acessar)

Essa é a segunda parte da entrevista que conta com a participação do coordenador do NuPeQ, o professor Nataniel Gomes, e os integrante da equipe: Vanderlis Legramante, Dagmar Nogueira e Thales Vieira.

Os Neurolandos estarão ao vivo (animação dos personagens da neurolândia em tempo real) na segunda parte dessa entrevista para contar tudo sobre como é conhecer, estudar, trabalhar, enfim, viver no mundo dos quadrinhos e o que isso tem a ver com a mente e o comportamento. Veja a primeira parte em: https://www.youtube.com/watch?v=mN9K1Wj8TTs

NuPeQ

O NuPeQ, da UEMS, de Campo Grande, também tem o canal “NuPeQ OFICIAL” no Youtube com o intuito de incentivar a leitura e discutir sobre Histórias em Quadrinhos. Já estão disponíveis palestras, entrevistas e resenhas feitas por pesquisadores da área. Para se inscrever, clique aqui.