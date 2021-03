Núcleo da Maré ao Luar promove debate sobre imigração com a Rádio Jovens Haitianos Progressistas

Cena do espetáculo - (Foto: Reprodução)

No próximo sábado, dia 20 de março de 2021, às 18h00, o Núcleo da Maré ao Luar - grupo de São Bernardo do Campo - realiza a através do seu instagram @damareaoluar a live “Memórias e trajetórias de imigrantes” e recebe como convidado o haitiano radicado no Brasil, David Ossanto, fundador da Rádio JHP (Jovens Haitianos Progressistas), e empreendedor nas empresas @belezafrotic e da @transfer.facil.

David Ossanto irá compartilhar memórias sobre seu processo de imigração, falar sobre a experiência de vida no atual contexto da pandemia da COVID-19, compartilhar sua trajetória como empreendedor e suas experiências atuando com a comunidade de haitianos, com a Rádio JHP.

Com sede no bairro de Utinga, em Santo André, A Rádio JHP é uma porta voz da comunidade haitiana, promovendo sua cultura no Brasil e no mundo inteiro. Uma Web rádio comunitária que funciona 24 horas por dia, que pode ser acessada através do link: www.radiojhp.com

Por ter uma forte relação de acolhimento com a comunidade de haitianos que hoje vive em Santo André (uma das maiores comunidades haitianas no Brasil), a Rádio JHP foi convidada pelo Núcleo da Maré ao Luar para participar da temporada virtual de Resiliência.

“Resiliência” é um espetáculo criado a partir das memórias de vida de imigrantes haitianos, angolanos, congoleses e dominicanos, trazendo sua cultura e história para dar vida aos diálogos e narrativas, que mesclam o passado vivido por eles em suas terras natais e o presente, a esperança por uma vida melhor.

Como a alegria de cada povo, o espetáculo é regado por danças, músicas e objetos inspirados nas histórias compartilhadas e transformadas em poesia. Um mergulho nas memórias de imigrantes que encontraram no nosso país um novo lugar para recomeçar.

O espetáculo foi criado em 2016, a partir do projeto “Quebrando tabus e aproximando nações no Sistema Único de Saúde – SUS” em parceria com a Unidade Básica de Saúde da Comunidade Jardim São Francisco, da Zona Leste de São Paulo, e a CPTM.

Através de um processo de história oral, o Núcleo da Maré ao Luar realizou entrevistas com imigrantes da comunidade, trazendo à tona suas memórias afetivas. Uma pesquisa aprofundada sobre suas culturas, os motivos que os trouxeram para o Brasil, as dificuldades linguísticas, de moradia, trabalho e a falta de informações para o acesso aos direitos de cuidado e saúde

“Queremos com esse projeto sensibilizar nossa sociedade para a aproximação e integração desses povos vindos de diferentes partes do mundo. Buscamos dar visibilidade à questão da imigração, ressaltando a importância do acesso aos cuidados com a saúde, das oportunidades de trabalho, demonstrando que essas pessoas não só pertencem a essa nova terra, como também têm sua importância como parte da construção da nossa cultura”, comenta o Núcleo da Maré ao Luar.

A temporada de Resiliência vai até o dia 21 de março de 2021, com apresentações às sextas-feiras, sábados e domingos, sempre às 20h00, pelo canal do Youtube: bit.ly/nucleodamareaoluar

Núcleo da Maré ao Luar é um grupo teatral com espetáculos inspirados em memórias de vida de migrantes e imigrantes que residem em São Paulo. Essas ações fazem parte do projeto aprovado no EDITAL PROAC EXPRESSO LEI ALDIR BLANC Nº 36/2020 – ID 4562.

Mais informações: www.facebook.com/damareaoluar ou www.instagram.com/damareaoluar

Serviço

Live “Memórias e trajetórias de imigrantes”

Quando: 20 de março de 2021

Horário: 18h00

Onde assistir: Instagram

Endereço: @damareaoluar

Núcleo da Maré ao Luar convida David Ossanto, fundador da Rádio JHP, da @belezafrotic e da @transfer.facil para falar de suas memórias, sua trajetória no empreendedorismo, a relação de acolhimento da rádio com os imigrantes e a atuação situação da comunidade haitiana no contexto da pandemia da COVID-19.

Temporada do espetáculo Resiliência

Quando: 19, 20 e 21 de março de 2021 (sextas-feiras, sábados e domingos)

Horário: 20h00

Onde assistir: bit.ly/nucleodamareaoluar

Classificação Livre - Grátis