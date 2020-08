Novos tremores de terra são registrados no interior da Bahia

A terra voltou a tremer no interior da Bahia, na madrugada de hoje (31). Segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), o abalo sísmico mais forte registrado esta madrugada atingiu magnitude preliminar 3.5 na escala Richter, e foi sentido em várias cidades do Vale do Jiquiriçá, principalmente na cidade de Amargosa, próxima à qual ocorreu o epicentro do terremoto.

De acordo com a diretora de Comunicação da prefeitura de Amargosa, Gabriela Andrade, a recente sucessão de tremores deixou os cerca de 38 mil moradores da cidade alarmados. “Tá todo mundo muito assustado. E é difícil tranquilizar a todos, já que nem os especialistas sabem se isso vai continuar acontecendo”, disse a diretora à Agência Brasil.

Segundo Gabriela, apesar do susto, não há registros de feridos ou desalojados. “Na zona rural, alguns imóveis sofreram rachaduras, inclusive uma igreja do distrito de Corta Mão, mas nenhum deles corre risco de desabamento ou precisou ser condenado”, disse a diretora, acrescentando que o tremor foi mais intenso no distrito de Corta Mão, a cerca de 18 quilômetros do centro da cidade.

Vale do Jiquiriçá

Uma sequência de tremores de terra já tinha assustado moradores do Vale do Jiquiriçá e do Recôncavo Baiano na manhã deste domingo (30). De acordo com o LabSis/UFRN, o sismo de maior magnitude ocorreu às 7h44 de ontem (30), e atingiu 4.6 na escala Richter, sendo sentido até mesmo em Salvador.

Segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), em 2018 e 2019 foram registrados nove tremores de terra nessa mesma região da Bahia, o que revela “um histórico significativo de sismicidade no Recôncavo Baiano”. Já o LabSis/UFNR informou que o evento mais antigo que se tem notícia nessa região ocorreu em dezembro de 1899, quando foi registrado um tremor de magnitude estimada 3.5.

“Esses nove episódios se concentram em três períodos distintos”, disse a diretora de Comunicação da prefeitura de Amargosa. “Mas não é uma coisa comum e as pessoas ainda ficam assustadas. Principalmente porque sempre ouvimos dizer que não há terremotos no Brasil. Então, isso, para as pessoas, é uma novidade”, acrescentou Gabriela, garantindo que a prefeitura vem procurando manter a população informada sobre a situação, principalmente para evitar a propagação de boatos e notícias falsas. Ela disse que especialistas da UFRN conduzirão um estudo na região.

Em nota, os especialistas do Centro de Sismologia da USP explicaram que, como o Brasil está no meio de uma placa tectônica, terremotos de maior magnitude são “extremamente raros”. Mesmo assim, a movimentação desta chamada Placa Tectônica Sul-Americana causa grandes pressões em seu interior, forçando novas acomodações da matéria que forma este bloco rochoso.

“Como em sismologia é impossível fazer previsões, não é possível saber se esses eventos vão ficar circunscritos às proximidades de Amargosa ou vão iniciar um novo ciclo de intensa atividade sísmica nessa região da Bahia”, apontam os especialistas.

Sergipe

Moradores de Canhoba, em Sergipe, também relataram ao Laboratório Sismológico da UFRN que sentiram a terra tremer durante a noite deste domingo (30). Ao menos oito eventos sísmicos foram registrados por estações da Rede Sismográfica Brasileira. O maior deles atingiu magnitude preliminar de 1.8 na escala Richter.

A prefeitura de Canhoba informou à Agência Brasil que, até o meio-dia, não tinha recebido qualquer informação de tremores na cidade.

Nordeste

Tremores de terra de baixa magnitude foram registrados ao longo da última semana em diversos locais da Região Nordeste. Ontem (30), por volta das 5h23, foi registrado um abalo sísmico de magnitude preliminar 2.2 na região de Pedra Preta, no Rio Grande do Norte. No último dia 17, outro tremor, de magnitude preliminar 1.8, já tinham sido registrado na mesma localidade.

Na quinta-feira (27), o Labsis/UFRN registrou quatro tremores de terra na região do município pernambucano de Caruaru. Os primeiros eventos, que ocorreram pela madrugada, tiveram suas magnitudes preliminares calculadas em 1.9 (às 3h01) e 1.8 (3h19). Houve um terceiro episódio perto das 8 horas e um quarto tremor às 20h11.

Nas primeiras horas da quarta-feira (26), um tremor de magnitude preliminar 1.6 foi registrado na região da Serra da Meruoca, no Ceará, atingida por pelo menos um outro tremor posterior. E perto das 14h47 do mesmo dia, estações sismográficas registraram um outro tremor próximo à cidade de Tejuçuoca (CE), com magnitude preliminar de 1.7 na escala Richter.