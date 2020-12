Novo sistema vai reforçar combate a exploração sexual de crianças e adolescentes no MS - ( Foto: Governo do Estado MS )

A partir de hoje, o Mato Grosso do Sul passa a contar com um novo Sistema de Informação e Monitoramento da Proteção Social Especial (Simpse-Empresa), que terá como foco o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, ao assédio sexual e moral e à cultura do estupro, por empresas que de alguma forma recebem benefícios do Governo do Estado.

As cerca de 300 empresas, que serão monitoradas por este novo sistema, devem capacitar seus funcionários, sobre temas como: o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, o assédio sexual e moral e à cultura do estupro.

Com as capacitações, estes trabalhadores serão capazes de identificar situações que revelem indícios de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, assédio moral, assédio sexual, além de conhecer os canais de denúncia no município ou região do Estado.

A fiscalização será realizada pela equipe da Coordenadoria de Proteção Social Especial e Superintendência da Política de Assistência Social da Sedhast - Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho. O Simpse-Empresa pode ser acessado no site da Secretaria que é o www.sedhast.ms.gov.br.