Novo mapa hospitalar aponta que Hospital Regional tem 118 leitos de UTI para tratamento da Covid

Mato Grosso do Sul contabiliza 749 vítimas fatais da doença e 515 pessoas estão internadas - (Foto: Chico Ribeiro )

O Governo de MS, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, divulgou um novo mapa hospitalar com a disponibilidade de leitos para o tratamento do coronavírus em Mato Grosso do Sul, com a publicação leitos que antes eram definidos como ampliação, agora estão na lista dos disponíveis para tratamento da doença.

Com a divulgação no Diário Oficial do Estado (DOE), desta segunda-feira (24.08), constam no mapa hospitalar: 756 leitos clínicos adulto; 121 leitos clínicos pediátricos; 369 leitos de UTI adulto; 09 leitos UTI pediátrico. Em ampliação são 84 leitos clínicos adulto, 02 leitos clínicos pediátrico e 37 leitos de UTI adulto.

Em destaque, o Hospital Regional de Campo Grande apresenta, agora, 118 leitos de UTI adulto para o tratamento da doença. “Estamos cumprindo o objetivo e a determinação do Governo do Estado de que não falte a ninguém, seja da Capital ou do interior, um leito do UTI para o enfrentamento à Covid-19 e vemos aqui mais um avanço, resultado da união de esforços, da construção da unidade contra o nosso inimigo comum, que é o coronavírus”, salienta Geraldo Resende.

Cenário no Estado

Segundo o boletim epidemiológico da SES desta segunda-feira (24.08), o Estado registra 43.065 casos confirmados da doença no Estado. Até então, Mato Grosso do Sul contabiliza 749 vítimas fatais da doença e 515 pessoas estão internadas, sendo cinco de outros Estados. Campo Grande, com 18.663 casos confirmados e 296 óbitos é o atual epicentro da pandemia no Estado.