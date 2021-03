Novo estatuto da Fundtur promove mais eficiência nas ações para o desenvolvimento do turismo

O novo estatuto traz mudanças com foco na maior eficiência das ações de fomento do turismo estadual - (Foto: Divulgação)

Publicado no início do mês de março, o novo estatuto da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR) traz mudanças estruturais com foco na maior eficiência das ações de fomento do turismo estadual. Foram criadas a Diretoria de Promoção e Mercado (DPM), a Gerência Geral do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo (GGCCONV) e Gerência do Observatório de Turismo (ObservaturMS).

Segundo o diretor-presidente da FUNDTUR, Bruno Wendling, as mudanças não ampliarão os gastos com pessoal, pois o número de servidores será o mesmo. “A aprovação e publicação do novo estatuto da FUNDTUR é um passo importante porque ele de fato atualiza em todos os sentidos a estrutura interna da fundação. Criamos a Diretoria de Promoção e Mercado, que era uma gerência, mas tinha corpo de diretoria pelo trabalho e volume de ações que vinha realizando. Criamos a Gerência do Observatório de Turismo, que era uma coordenação criada em 2017, e agora temos a garantia de que o trabalho continue numa próxima gestão pois faz parte da estrutura da Fundação”, explica.

O Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, vinculado diretamente à FUNDTUR e regulamentado por Regimento Interno próprio, agora também é uma gerência. “Eu veja que a criação da Gerência Geral do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo (GGCCONV) também é fundamental para a melhoria da eficiência das atividades do maior centro de convenção da região Centro-Oeste. A gente ampliou o número de áreas sem ampliar os gastos, mas a nova estrutura da Fundação possibilita que no futuro a gente consiga ter novas gerências e melhorar ainda mais a entrega de serviços ao trade turístico e, naturalmente, à população sul-mato-grossense” ressalta Wendling.

Principais alterações

A Diretoria de Desenvolvimento do Turismo (DDTUR) agora é composta pelas Gerência de Estruturação e Inovação da Oferta Turística, Gerência de Desenvolvimento e Governança Turística e Gerência do Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul; a Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DDIN) é composta pela Gerência de Administração e Finanças; a Gerência Geral do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo (GGCCONV) está ligada à Direção Gerencial; e a Diretoria de Promoção e Mercado (DPM), compreende as Gerência de Marketing e Gerência de Feiras e Eventos.

Confira o novo estatuto da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR) na íntegra clicando AQUI.