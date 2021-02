Nova rodovia no Norte de MS encurta em mais de uma hora viagem entre Costa Rica e Figueirão

Sonhada há décadas pelos moradores do Norte de Mato Grosso do Sul, a ligação rodoviária entre Costa Rica e Figueirão está concluída e será inaugurada nesta quarta-feira (10) pelo governador Reinaldo Azambuja. Com o trecho de 61 quilômetros da MS-223 pavimentado, a viagem entre as duas cidades diminui de duas horas para 30 minutos.

“É um privilégio poder andar nessa estrada. Passo quase que diariamente nesse trecho e está muito mais fácil e prático do que antes, quando era só poeira e buraco”, contou o representante comercial Rogério Borges Queiroz, de 33 anos, que mora em Camapuã. “Trabalho no meu próprio carro e agora evito até o desgaste dele”, completou.

Com investimento de R$ 99,9 milhões, a pavimentação da MS-223 beneficia Costa Rica, Figueirão, Camapuã, Chapadão do Sul, Cassilândia e Sonora, e ainda integra Mato Grosso do Sul com Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal. A obra também encurta a distância entre Costa Rica e Campo Grande em cerca de 90 quilômetros.

Além da integração, do ganho de tempo e da segurança, a intervenção rodoviária na região traz reflexos positivos na economia local, sustentada pela agricultura e pecuária, e com grande potencial turístico. O empreendimento amplia a malha viária estadual pavimentada e abre uma nova opção de escoamento da produção – boi, grãos, milho, cana-de-açúcar e algodão.

Bruno Chaves, Subcom

Fotos: Saul Schramm