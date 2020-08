Nova redução da Selic deixa mercado da construção ainda mais atrativo para investimentos

Vivenda do Bosque - (Foto: Divulgação)

O Comitê de Política Monetária (Copom) definiu um novo corte na Selic, de 2,25% para 2%, pela nona vez seguida. O corte renovou o menor patamar histórico para a taxa desde 1999, quando entrou em vigor o regime de metas para a inflação. Com a redução dos juros, o crédito mais fácil pode impactar positivamente a construção civil, nos financiamentos de imóveis.



“O setor imobiliário depende dessas taxas de longo prazo e com a Selic mais barata o cenário ficou ainda melhor para quem quer investir na compra de imóveis”, explica o diretor executivo da HVM Incorporadora, Rodolfo Luiz Holsback. Com a queda da Selic, há o barateamento do crédito e consequentemente um incentivo à produção, o que é melhor tanto para a construtora quanto para o cliente, que conseguirá financiamento imobiliário mais facilmente.



Localizada em Campo Grande, a HVM Incorporadora é uma empresa sul-mato-grossense que atua há 9 anos no mercado imobiliário e está com três empreendimentos em construção na Capital. Recém lançado, o NEO - Vivendas do Bosque foi muito bem recebido pelos clientes. "Em apenas um mês de lançamento vendemos um percentual alto do empreendimento. Em um momento de incerteza, como este que atravessamos, o setor imobiliário é uma opção de investimento seguro, por isso acreditamos que este é um ótimo momento para quem pretende investir e ter um bom retorno financeiro", explica Rodolfo Luiz Holsback.



A redução da taxa Selic estimula a economia porque juros menores barateiam o crédito e incentivam a produção e o consumo em um cenário de baixa atividade econômica. Além de tornar os imóveis mais acessíveis, a taxa Selic em queda ainda faz com que o mercado imobiliário fique mais atrativo do que as aplicações de renda fixa.



NEO - O condomínio traz um conceito inovador e exclusivo, com apenas 24 apartamentos, próximo ao Parque das Nações Indígenas. Com três opções de tamanhos, 110m², 123m² e 183m², os apartamentos têm até cinco opções de planta, incluindo a PCD, para pessoas com deficiência.



Area gourmet



O empreendimento valoriza os ambientes compartilhados, para que os moradores tenham tudo ao seu alcance. Alguns destaques são o coworking e o pet park, espaço criado para diversão dos animais de estimação. Para as crianças, brinquedoteca e playground. Além de facilidades como ferramentaria e lavanderia para uso dos moradores. O NEO conta com piscina de borda infinita com vista panorâmica da cidade e dois espaços gourmet, sendo um no térreo e o outro no rooftop.



