Nova diretoria da Rota Cerrado Pantanal toma posse com objetivo de desenvolver o turismo com responsabilidade na região

Nova diretoria da Rota Cerrado Pantanal toma posse - (Foto: Gov MS )

A eleição da nova composição da Acepan (Agência de Desenvolvimento Econômico Cerrado Pantanal) Rota Cerrado Pantanal, Instância de Governança Regional (IGR) do norte de Mato Grosso do Sul. O evento aconteceu em Rio Verde, nesta terça-feira (16), na nova sede da Acepan e da Assessoria de Cultura do Município, na BR-163, seguindo os protocolos de biossegurança e prevenção à Covid-19 e contou com a presença de representantes de municípios associados, sendo também transmitida on-line.

A IGR Rota Cerrado Pantanal é formada por empresários e representantes de instituições dos municípios sul-mato-grossenses de Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sonora e Paraíso das Águas.

A Instância de Governança Regional é uma organização formal que envolve empresários do turismo e comércio, com participação do poder público e do terceiro setor, com o papel de desenhar estratégias em âmbito regional para compartilhar espaços de diálogo, tomar decisões e orientar o desenvolvimento turístico de uma região de forma sustentável.

Por meio da IGR, os municípios e empresários envolvidos podem participar das campanhas de marketing para a promoção do turismo do MS; ter apoio a famtours e presstrips; participação em feiras e eventos; capacitações e workshops de forma presencial, online e híbrida; participar de editais de apoio a eventos geradores de fluxo turístico, promoção, comercialização e execução de levantamentos estatísticos; participar do Plano de Retomada do Turismo de Mato Grosso do Sul, entre outros.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, é muito importante a renovação de liderança. "A Fundação está feliz com o andamento dos trabalhos da Rota Cerrado Pantanal. Agora eles poderão receber recursos descentralizados para ações de promoção e comercialização na região e para isso é importante que tenham uma gestão organizada. Acredito que a nova diretoria terá plena capacidade de executar bem esses recursos", ressalta.

A consolidação da IGR Rota Cerrado Pantanal integra o Programa Nacional de Regionalização do Turismo (PRT), do Ministério do Turismo, apoiado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Turismo, e apoio do Sebrae MS.

O presidente eleito, Luiz Roberto Roque, agradeceu a todos que estiveram presentes, ao vivo ou virtualmente: "Hoje assumimos com muita honra este novo desafio, de levar a nossa Acepan aos rumos corretos e merecidos, valorizando nossos associados e parceiros. Assumimos um compromisso de trabalhar com ética, seriedade e competência, e fizemos um pacto, de 'não deixar ninguém para trás'. Seguiremos juntos, ampliando o quadro de associados, atendendo as demandas e anseios de todos. O ano que passou foi muito difícil para nosso segmento, mas seguimos cumprindo as metas estabelecidas, e precisamos cada vez mais de um envolvimento proativo em nossa IGR, uma ferramenta que muito nos tem e poderá cada vez mais alavancar nossas empresas".

Confira a nova diretoria eleita:

Presidente: Luiz Roberto Roque / Empresa: Fazenda Igrejinha Ecoturismo / Rio Verde;

Diretor Financeiro: Mariano Alcaras Filho / Empresa: Karandá Folhas do Pantanal / Rio Verde;

Diretor de Marketing: Fabiano Ramos / Empresa: Cerrado Extremo /Costa Rica;

Primeiro secretário: Álvaro Fontoura Silva Junior / Empresa: Sushi Bar e Restaurante / Coxim;

Segundo Secretário: Gilmar Alves de Melo / Empresa: Rancho da Princesa / Rio Verde;

Conselho fiscal: Valkiria Soares de Souza / Empresa: Balneário Canuto / Coxim;

Suplente: André Luiz F da Silva / Empresa: Serra Verde Hotel / Rio Verde;

Rafael Antunes de Arruda / Empresa: Sitio Passarim / Rio Verde;

Suplente: Douglas Fisher / Empresa: Pantanal Expedition / Coxim;

Alan Striquer / Empresa: Comunidade Kolping Frei Thomaz / Rio Verde;

Suplente: Douglas Rodrigues / Empresa: ACERV / Rio Verde;

Câmaras técnicas: Luciene Brandão Magalhães (Projetos); Gabriel Roque (Publicidade e Design); Fabio Pellegrini (Comunicação Social)