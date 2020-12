Nova Cidade do Natal será espaço sustentável da cena urbana da Capital

Cidade do Natal - (Foto: PMCG)

O projeto arquitetônico da nova Cidade do Natal, que será construída em 2021, foi concebido para ser uma estrutura permanente para receber eventos culturais e de lazer o ano inteiro. Os futuros frequentadores dos 13 mil metros quadrados do espaço abrigado no Parque das Nações Indígenas, uma área de preservação ambiental nos altos da Avenida Afonso Pena, em vez de encontrar um ambiente dominado por chalés noruegueses, vai se defrontar com uma cena urbana mais próxima dos campo-grandenses.

Serão 17 quiosques com fachadas que remeterão as linhas arquitetônicas de prédios que são parte da história da Capital. Lá estará representada por exemplo: a Morada dos Bais, o Hotel Americano, o Colégio Oswaldo Cruz, a Casa da Esplanada, dentre outras edificações. Também não poderia faltar, como símbolo da religiosidade da população, a Igreja de Perpétuo Socorro, prédio tombado pelo patrimônio histórico.

A construção da nova Cidade do Natal, orçada em R$ 3 milhões, será licitada no primeiro trimestre de 2021. O projeto integra o programa Reviva Mais Campo Grande que contempla investimentos públicos em várias áreas.

Segundo a arquiteta Marie Carolina Filagartica, o projeto levou em conta que o Parque das Nações Indígenas é uma área de preservação ambiental administrada pelo Governo do Estado, onde é proibida a edificação de construções permanentes, com fundação, paredes de alvenaria. Será empregado um material sustentável, desmontável, que não trará nenhum impacto ambiental.

Os quiosques, a praça de alimentação, além da Casa de Papai Noel, serão erguidos no sistema steel framig, uma estrutura em que se empregam perfis de aço galvanizado. As paredes externas são feitas de placas cimenticia e gesso, além de receberem revestimento termo acústico.