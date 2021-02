Cinco pessoas acertaram a sena e vão dividir R$ 100 mil - ( Foto: Subcom )

As dezenas da sena, sorteadas neste último sábado, dia 30 foram: 16 21 28 41 49 51. E aqui em Mato Grosso do Sul, cinco pessoas acertaram as seis dezenas e ganharam cada uma R$ 20 mil. Os acertadores concorriam ao prêmio através da Nota MS Premiada. Os outros 377 contemplados fizeram a quina e vão receber o equivalente a R$ 530,50 cada.

Para participar os consumidores contemplados tiveram apenas que incluir o CPF em notas fiscais de compras ao longo de dezembro de 2020. Os ganhadores são da Capital Campo Grande, Naviraí, Três Lagoas, Mundo Novo e Sidrolândia.

A lista dos contemplados e os nomes dos estabelecimentos em que as notas foram emitidas ficam disponíveis no site do Nota MS Premiada.

Para receber o prêmio todos os ganhadores devem realizar um cadastro pelo mesmo portal: www.notamspremiada.ms.gov.br. Nele devem constar os dados bancários e informações pessoais corretas. Todo o procedimento deve ser feito dentro de um prazo de 90 dias após o 15° dia do sorteio. Caso não seja feito, o ganhador perde o direito de receber os valores.

Para mais informações acesse o site Nota MS Premiada ou ligue e envie mensagens para o telefone 3389-7801.