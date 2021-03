Nota Fiscal Fácil simplifica vida de caminhoneiros - Foto: SECOM GOV MS

Para simplificar o trabalho de transportadores autônomos de Mato Grosso do Sul o Governo do Estado lançou o aplicativo de celular gratuito Nota Fiscal Fácil que permite a emissão de documentos fiscais para transporte de carga. Com a inovação o caminhoneiro que antes precisava ser contratado por uma transportadora, pode ser contratado diretamente pelo comerciante.