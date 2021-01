Nos EUA, Biden confirma indicações para secretarias de Emprego e Comércio

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta quinta-feira (7) a indicação do prefeito de Boston, Marty Walsh, para o cargo de secretário do Trabalho em seu governo e a da governadora de Rhode Island, Gina Raimondo, para secretária de Comércio. "Esta equipe nos ajudará a sair da crise econômica e de empregos mais desigual da história moderna, construindo uma economia em que todos os americanos participem do negócio", disse o democrata em um comunicado.

Biden também anunciou a escolha de Don Graves para o cargo de vice-secretário de Comércio e de Isabel Guzman para o comando da Small Business Administration. As nomeações para o gabinete ainda precisam ser confirmadas pelo Senado.

O democrata afirmou também que sua equipe econômica trabalhará para garantir que todos os americanos tenham um retorno justo por seu trabalho e uma chance igual de progredir. "Eles compartilham minha crença de que a classe média construiu este país e que os sindicatos construíram a classe média", disse Biden.