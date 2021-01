No “Bolsão”, governador em exercício inaugura obras que beneficiam a população

Inaugurando algumas obras, autorizando e visitando outras, o governador em exercício Paulo Correa, cumpre extensa agenda em seu segundo dia de mandato. Em Três Lagoas Paulo entrega e assina ordem de serviço para obras de saneamento e coleta de esgoto. Obras que interferem diretamente na saúde da população.

O Hospital será uma unidade estratégica para o atendimento hospitalar na região do Bolsão, demandando um investimento de mais de R$ 56 milhões, sendo R$ 21 milhões do Governo do Estado e o restante do BNDES.

O governador segue para o município de Chapadão do Sul, onde também visita obra importantes.

A tarde Paulo Corrêa estará em Bonito, onde vistoria a obra de construção do quartel do Corpo de Bombeiro, visita onde será construído o Mini Anel, e autoriza a elaboração do projeto para obra de implantação e pavimentação da estrada vicinal conhecida como Rodovia do Turismo.

