Niterói libera volta às aulas presenciais do 3º ano do ensino médio

A prefeitura de Niterói firmou um Termo de Acordo Judicial com o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para a retomada das atividades presenciais das escolas no município a partir de hoje (5). Pelo acordo, será autorizada inicialmente a retomada das aulas do terceiro ano do ensino médio.

Caso os indicadores da pandemia do novo coronavírus (covid-19) se mantenham estáveis por 15 dias, será permitido o retorno das atividades do segundo ano do ensino médio. E, em mais 15 dias, será avaliada a volta do primeiro ano.

Segundo o prefeito Rodrigo Neves, equipes das secretarias de Saúde e Educação farão fiscalização sistemática para comprovar se os protocolos de higiene e de distanciamento social estão sendo cumpridos pelas instituições de ensino.

Segundo o balanço de ontem (4) da Secretaria estadual de Saúde, Niterói tem 13.616 casos confirmados da covid-19 e 444 mortes pela doença.