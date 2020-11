Navio-petroleiro é danificado após explosão de mina na costa da Arábia Saudita

Uma mina no Mar Vermelho, na costa da Arábia Saudita, perto do Iêmen, explodiu e danificou um navio-petroleiro nesta quarta-feira, 25, informaram autoridades locais - (Foto: Reprodução/Twitter)

Uma mina no Mar Vermelho, na costa da Arábia Saudita, perto do Iêmen, explodiu e danificou um navio-petroleiro nesta quarta-feira, 25, informaram autoridades locais. A explosão aconteceu antes do amanhecer e atingiu o MT Agrari, um petroleiro de bandeira maltesa administrado pela Grécia perto de Shuqaiq, na Arábia Saudita.

"O navio deles foi atacado por uma fonte desconhecida", disse um comunicado do operador do Agrari, a TMS Tankers. "O Agrari foi atingido cerca de 1 metro acima da linha d'água e sofreu uma ruptura. Foi confirmado que a tripulação está segura e não houve feridos".

Posteriormente, a televisão estatal saudita transmitiu uma reportagem afirmando que uma coalizão militar liderada pelo reino destruiu um drone carregado de bombas e que um navio mercante sofreu danos leves. O relatório não ofereceu detalhes e não ficou imediatamente claro se o relatório era o mesmo incidente em Shuqaiq. O artefato pertenceria ao grupo houthi, grupo iemenita rival da Arábia Saudita.