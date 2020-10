Natural de Campo Grande, ReclameAqui busca captar investimentos e planeja 'serviço prime'

Maurício Vargas é presidente do ReclameAqui e acredita que investidores precisam estar com ideias alinhadas às da empresa - (Foto: Divulgação)

O ReclameAqui deve lançar oficialmente seu serviço "prime" depois da Black Friday. Com assinatura de R$ 9,90 por mês, a empresa vai oferecer ajuda na resolução de problemas relatados na plataforma de reclamações. Paralelo a isso, a empresa lança agora o "ConfieAqui", uma plataforma que faz pesquisa e comparação de preços, além de mostrar as empresas com boa reputação. Para turbinar os novos projetos, a ReclameAqui busca investimentos estrangeiros com a expectativa de captar de US$ 60 milhões a US$ 100 milhões. Mesmo após os aportes, os controladores, que hoje possuem 80% da participação societária, devem manter esse controle.

Criado em 2001, o site recebe diariamente cerca de 500 mil consultas de consumidores que querem saber mais sobre a reputação das empresas. Maurício Vargas, dono de uma desenvolvedora de software em Campo Grande, começou o ReclameAqui depois de reclamar e ser ignorado por uma companhia aérea

Atualmente, a empresa fatura cerca de R$ 45 milhões por ano e a ambição é, em 2022, chegar ao faturamento anual de R$ 240 milhões. "Estamos em busca desse investimento para fazer tudo o que queremos. Mas somos chatos, já surgiram investidores com os quais não quisemos conversar. Nossa credibilidade é o nosso maior patrimônio, não posso perder isso", diz o presidente Maurício Vargas. Ele conta que já foi contratada uma grande empresa especializada em buscar esse tipo de aporte.

Os planos da empresa são grandes. O lançamento do ConfieAqui agora e o serviço prime unem as novas frentes da empresa no sentido de passar a olhar para o consumidor como cliente. Antes, o modelo de negócios na plataforma era focado em dados e pesquisas, bem como na venda de serviços para empresas que precisam gerir as demandas da própria plataforma do ReclameAqui e de outras redes sociais. Agora, a estratégia é vender o serviço de ajuda ao próprio consumidor na gestão de suas reclamações, oferecer opções de compra confiáveis, além da comparação de preço e frete.

Além disso, o projeto deve evoluir para oferecer ofertas exclusivas aos clientes "prime" da plataforma. "Podemos oferecer ofertas até da própria indústria", diz Vargas. O setor de prestação de serviços também deve ganhar espaço no novo braço da empresa. Com o tempo, os prestadores poderão pagar para ter uma conta ativa, na qual recebem as avaliações dos clientes. Assim, também constroem sua reputação e melhoram suas notas.

Black Friday

Para as grandes varejistas, administrar suas reputações no ReclameAqui já virou pauta até mesmo nas teleconferências com investidores. Na Black Friday, que se aproxima, as reclamações tendem a crescer. "Será a maior Black Friday de todos os tempos. E ela já começou. As vendas estão altas. Mas deve haver um boom na data, sempre há", diz Vargas.

Entre as maiores competidoras brasileiras (Mercado Livre, Magazine Luiza, B2W e Via Varejo), o ReclameAqui avalia que deve haver crescimento de 8% a 10% no volume desta BF em comparação com o ano passado.