Não se faz justiça somente atrás de uma tela do computador, diz presidente da OAB/MS

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Elias Karmouche destacou, em discurso durante solenidade de entrega de carteira na última segunda-feira (15), a necessidade de retorno efetivo das atividades presenciais do Poder Judiciário.

Mansour Karmouche, na ocasião, ressaltou a importância de encarar a realidade imposta com a pandemia. “Não há momento para descontração em meio a tantas perdas. Nada melhor do que trabalhar nesse período, que seria o Carnaval, como sinal de respeito. Nós já nos adaptamos a essa realidade terrível. Não é possível fazer um feriado agora. Precisamos encarar que a vida continua”.

O presidente da OAB/MS lembrou que há praticamente um ano, os Tribunais não retornaram à normalidade. “A Justiça está, ou funcionando pouco ou quase nada. A Justiça Federal, onde há uma boa parte dos processos ainda tramita de forma física, está praticamente sem atividades presenciais. Não há mais argumento para não voltar aos trabalhos, claro, respeitando o isolamento das pessoas que são grupo de risco ou que tenham comorbidades. Não podemos eternizar o home office. Muitos servidores não vivem a realidade de grande parte da população brasileira. Grande parte dos Brasileiros não tem acesso à internet e quando tem ela é de péssima qualidade. Não tem como defender o cidadão só atrás de uma tela do computador”.

Para Karnouche, não há mais justificativa para que o Poder Judiciário não retorne as atividades presenciais. “A advocacia vive hoje um processo de favelização, que com a pandemia aprimorou mais ainda. A advocacia não parou com a pandemia. A busca de tudo que nós almejamos, justiça, liberdade, se faz com o exercício efetivo da função. Devemos fazer isso de politização. Aqui na OAB, nosso partido é o Brasil e a nossa ideologia é a Constituição Federal”.

