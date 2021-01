Nancy Pelosi deve ser reeleita presidente da Câmara neste domingo

Nancy Pelosi - (Foto: Melissa Lyttle / The New York Times)

A democrata Nancy Pelosi deve ser reeleita para o quarto mandato como presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos neste domingo, mas uma maioria menor do Partido Democrata e a pandemia do novo coronavírus podem tornar o processo, que normalmente é rotineiro, mais acirrado. Há a possibilidade que o pleito possa ir a segundo turno pela primeira vez desde 1923.

Pelosi passou as últimas semanas garantindo o apoio dos democratas e que a maioria deles esteja presente na sessão inaugural que acontece hoje. Os democratas devem ter 222 cadeiras na Câmara dos Representantes contra 211 do Partido Republicano. Uma cadeira em Nova York ainda está em aberto e uma na Louisiana ficou vaga com a morte do deputado Luke Letlow, em decorrência de covid-19. Outros dois republicanos não devem participar da sessão por conta da pandemia. Não se sabe se ou quantos democratas não vão ao pleito.

"Meu oponente é a covid-19", disse a presidente da Câmara, em teleconferência com democratas na última semana, de acordo com uma pessoa que ouviu a conversa. Ela demonstrou confiança que será reeleita e não está preocupada se terá ou não maioria dos democratas na casa. O republicano Kevin McCarthy, líder da minoria que é da Califórnia, mesmo Estado de Pelosi, foi o escolhido do partido para concorrer ao cargo.

Em vez de se reunirem todos no plenário da Câmara dos Representantes, os deputados vão entrar em grupos respeitando as medidas de isolamento social, o que vai alongar a eleição, que normalmente é um processo rápido. Primeiro será feita uma chamada para ver quem está presente e então os deputados vão dar seus votos. Após isso, cada deputado fará seu juramento para assumir a cadeira na Câmara.

(Fonte: Dow Jones Newswires)