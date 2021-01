Na MS-243, Ponte sobre o Rio Nabileque está interditada para reforma

O tráfego sobre a ponte da Vazante do Jatobá, na rodovia MS-243, está interditado para reforma que deve durar 40 dias contados a partir desta terça-feira, 5 de janeiro.

A comunidade pantaneira que mora na região do Nabileque, em Corumbá, recebeu aviso da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

A reforma se faz necessária para reparar os danos causados pelo intenso movimento de caminhões e de máquinas nas obras de construção de pontes e galerias na rodovia executadas pelo Governo do Estado.

Conforme a Agesul, além de pintura e nova sinalização, a ponte de madeira com extensão de 228 metros, terá os esteios de sustentação substituídos para realinhamento do eixo e do assoalho.

A Jatobá é uma das principais passagens da MS-243, distante 100 km do trevo da rodovia com a BR-262, já no município de Miranda. O Governo do Estado está implantando novos trechos da MS-243 para interligar, a partir da BR-262, o centro do Pantanal do Nabileque ao Forte Coimbra.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul

Foto: Saul Schramm