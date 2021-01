Na Assomasul, Paulo Corrêa reafirma compromisso com municipalismo - (Foto: Divulgação/ Governo do Estado)

Durante a eleição da chapa única “Independência e União” para o comando da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), o governador em exercício Paulo Corrêa reafirmou nesta sexta-feira (29) os compromissos dos Poderes Executivo e Legislativo estadual com as pautas municipalistas.

“Municipalismo está implantado em Mato Grosso do Sul. Muito fruto do que o governador Reinaldo Azambuja pensa e agiu e muito também da batalha desta entidade”, afirmou Paulo Corrêa.

Ele também sugeriu à associação uma homenagem ao ex-deputado estadual Humberto Teixeira, que faleceu no último dia 21, aos 82 anos, em consequência da Covid-19. Teixeira foi prefeito de Dourados e presidente da Assomasul.

Paulo Corrêa é presidente da Assembleia Legislativa e assumiu o comando do Governo do Estado durante as férias de Reinaldo Azambuja porque o vice-governador Murilo Zauith foi diagnosticado com a doença causada pelo coronavírus.

Os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica) e Sérgio de Paula e o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior, também prestigiaram a eleição da chapa encabeçada por Valdir Couto de Souza Junior.

O prefeito de Nioaque substitui Pedro Caravina, de Bataguassu, que administrou a associação nos períodos 2017-2018 e 2019-2020. Filho do ex-prefeito de quem herdou o nome, Valdir Couto de Souza Junior vai administrar a entidade até 2022.