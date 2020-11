‘Mutirão de Limpeza do Parque’ vistoria prédios públicos e mais 1,3 mil imóveis

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com apoio do Corpo de Bombeiros Militar e da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta quinta-feira (26), o ‘Mutirão de Limpeza do Parque’ que mira criadouros do mosquito em ação de combate à Dengue, Chikungunya e Zika. Esta operação integra a Campanha “Aproveite a Quarentena e Limpe o seu Quintal”. Além do entorno dos 44 prédios públicos, 1,3 mil imóveis serão vistoriados nesta sexta-feira (27), no Jardim Veraneio.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, o Governo dá o exemplo nesta ação de combate às arboviroses. “O Parque dos Poderes é a nossa casa, além de ser a sede do Governo. Nós precisamos mostrar à população que estamos fazendo todas as ações de enfrentamento e combate à Dengue, Chikungunya e Zika. Somos o segundo Estado em notificação e o quarto em mortes”.

“Ontem entregamos 420 equipamentos para os municípios para o combate às arboviroses, que inclusive a Secretaria Municipal de Saúde que é nossa parceira pelo terceiro ano consecutivo, está usando os equipamentos que foram entregues ontem. Nós precisamos que todos participem. Assim, nesta quarentena combata a Covid e limpe seu quintal”, afirma Resende.

Presente no evento, parceiro da SES neste mutirão, o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, lembrou que o município também realizou ações nesta semana nos bairros Tiradentes e Iracy Coelho. “São bairros com maior incidência. E agora estamos no Parque dos Poderes com esta campanha, mas não podemos afrouxar os cuidados com a Dengue”.

O diretor de Saúde e Assessor Técnico do Corpo de Bombeiros Militar na SES, coronel Marcello Fraiha, informa que pelo menos 20 militares estiveram envolvidos e que o 6º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar serviu como base de apoio a esta operação. “Nós somos a força operacional da SES em qualquer ação que a secretaria vá desenvolver. Estamos atuando no combate ao Covid e também nas arboviroses”.

Segundo a diretora geral de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Castilho, a importância da ação é eliminar todos os focos e possíveis criadouros do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, no Parque dos Poderes. "Queremos provocar a participação da população sobre a limpeza do seu local de trabalho, com o objetivo da prevenção dessas doenças e educação ambiental".

Cerca de 85 agentes de saúde e de endemias fazem o ‘arrastão’ no entorno de 44 prédios públicos no Parque dos Poderes, além de vistoriar árvores ocas e folhas que possam reter água das chuvas. A ação continua também nesta sexta-feira, com focos nos condomínios e comércios da região, além de visita a 1,3 mil imóveis, incluindo aqueles fechados, no Bairro Jardim Veraneio.

As instituições públicas e privadas do Parque dos Poderes contam com o apoio de um projeto de colabores voluntários do Parque, que conta com a parceria da Sesau. Pelo menos dois funcionários ou servidores públicos são capacitados pelo projeto para atuar no combate, por meio da identificação de possíveis focos ou criadouros dos mosquitos. O Corpo de Bombeiros Militar é parceiro neste projeto.

Rodson Lima, SES

Fotos: Edemir Rodrigues