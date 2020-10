Museu do Futebol faz exposição para homenagear os 80 anos de Pelé

A exposição do Museu do Futebol é lúdica e tem início com a instalação de uma enorme escultura de Pelé logo na entrada do museu. - ( Foto: Arquivo Nacional)

Para marcar os 80 anos do Rei do Futebol, a ser comemorado no próximo dia , o Museu do Futebol vai reabrir suas portas nesta -feira (15) para a exposição Pelé 80 – o Rei do Futebol.

A exposição será realizada na sede do museu, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A venda de ingressos será feita exclusivamente pela internet, pelo site da mostra, que tem a curadoria do cenógrafo Gringo Cardia.

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, é considerado um dos maiores jogadores de futebol da história, tendo sido eleito melhor atleta do século por diversas revistas e instituições especializadas. Seu último jogo oficial foi em 1977, com a camisa do Cosmos. Como jogador, Pelé eternizou a camisa 10 da seleção brasileira, conquistando três Copas do Mundo. Pelé também foi campeão mundial pelo Santos e autor de 1.282 gols em sua carreira.

A exposição

A exposição do Museu do Futebol é lúdica e tem início com a instalação de uma enorme escultura de Pelé logo na entrada do museu. A escultura antecede a apresentação de uma animação feita especialmente para a mostra, com 444 imagens históricas que cobrem desde os primeiros anos de Pelé na cidade de Três Corações (MG), passando pela conquista da Copa de 1958; pelos 18 anos em que defendeu a camisa do Santos; e, por seu último jogo, defendendo o Cosmos, em Nova York.

Também foram feitas várias instalações, pensadas para conquistar o público mais jovem. Em uma delas, chamada de Pelé Menino, um ator interpreta o Rei do Futebol falando com outras crianças sobre a sua infância. Na instalação Kevinho e o Rei, há uma performance do MC Kevinho, contando a história de Pelé em ritmo funk. Há também uma instalação onde os visitantes participam de um quiz, um jogo virtual que desafia o público a responder perguntas sobre a carreira do Rei. Mais brincadeiras ocorrem no Jogo Adivinhação e no Jogo das Palavras, que também apresentam fatos e histórias sobre Pelé a partir de imagens e perguntas.

Os conteúdos interativos da exposição vão poder ser acionados pelos celulares do público para evitar contato com os botões e telas, já que ainda estamos em plena pandemia do novo coronavírus. Aqueles que não tiverem celular vão contar com ajuda dos orientadores e educadores do museu.

Já na instalação Grandes Jogadas, o público vai escolher entre os 10 gols mais famosos de Pelé para assisti-lo na forma de partidas de futebol de botão. A instalação seguinte, chamada O Brasil Ama o Rei Pelé, conta com depoimentos de 35 celebridades que são fãs do jogador tais como o desenhista Maurício de Souza, o músico Chico Buarque, o técnico Tite, a jogadora Marta e o ex-jogador Dadá Maravilha.

Para encerrar a exposição, a instalação As Quatro Seleções de Pelé homenageia os times nacionais em que ele fez história. E no túnel que dá acesso ao gramado do estádio, uma instalação sonora vai contar a história da relação entre Pelé e o Pacaembu – ambos nascidos em 1940 e completando 80 anos em 2020.

O Museu do Futebol informa o público que está preparado para funcionar com segurança durante a pandemia do novo coronavírus, com capacidade reduzida e acesso feito exclusivamente por ingresso adquirido com antecedência e hora marcada. O uso de máscara será obrigatório no museu e há totens de álcool gel disponíveis durante o percurso.