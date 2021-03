Muro do Centro Olímpico Vila Nasser amanhece colorido após inauguração de grafite pela Prefeitura

Muro do Centro Olímpico Vila Nasser amanhece colorido - (Foto: CG Notícias )

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), com o apoio da Fundação Municipal do Esporte (Funesp), inaugurou o grafite da artista Marilena Grolli no muro do Centro Olímpico Vila Nasser na manhã de hoje (15), às 9 horas.

O muro recebeu desenhos que representam a fauna e flora campo-grandense, com jacarés, araras, cajueiros e mangueiras. Foi um trabalho árduo que demorou três dias pra ser finalizado.

“A reação da população enquanto eu pintava foi incrível, passavam por aqui, agradeciam. Esse é o poder da arte, trazer beleza e valorização do espaço público”, disse Marilena durante a cerimônia de entrega.

O secretário de Cultura e Turismo, Max Freitas, afirma ser uma alegria poder colaborar com a propagação da arte urbana por Campo Grande. “E temos projetos de estender esse colorido para os viadutos da nossa cidade. Vivemos um momento de muita escuridão e precisamos levar luz e cor para a Capital”, diz.

Para Rodrigo Terra, diretor-presidente da Funesp, o Centro Olímpico se torna uma referência esportiva e cultural. “A arte da Marilena valorizou o parque, o patrimônio público, e deu vida nova a este espaço esportivo que é um espaço de todos. E esperamos levar mais arte aos nossos espaços, valorizando também nossa cultura e nossos artistas”, ressaltou Terra.

Para a professora de pilates do Centro Olímpico, Hestela Soares de Araújo, que frequenta o local todos os dias por conta de seu trabalho, o espaço ficou ainda mais alegre. “Ficou alto astral, deu outro clima, está mais jovial. E o legal é que o tema, nos detalhes, combina com a prática esportiva pois ela trouxe representações do esporte no grafite. Posso afirmar, com certeza, que só trouxe mais alegria pra nosso ambiente de trabalho”.

Já para a moradora da região e frequentadora do espaço há nove anos, Juceli Alves de Souza Oda, seu espaço de prática esportiva está ainda mais bonito agora. “Esse muro pintado deixa nossa visão diferente. Agora estará sempre lindo, agradeço a artista pelo trabalho”.

Sobre o espaço

O Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha, na Vila Nasser, tem mais de dez oficinas esportivas entre elas pilates, orientação na academia ao ar livre, funcional, ritmos, atletismo e futebol. Inaugurado em 2008, o local é um complexo multiuso de atividades esportivas onde a população pode participar de forma gratuita de diversas oficinas melhorando assim sua qualidade de vida.