Mulheres de Sucesso brilham na telona do cinema em homenagem da CDL CG

Diretoras CDL CG e FCDL MS homenageadas com o Mulher de Sucesso 2020 - (Foto: Divulgação)

A CDL CG – Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, em parceria com a FCDL MS – Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul realizou o Mulheres de Sucesso 2020, na manhã desta quinta-feira (3), no Cinepolis, que fica no Shopping Norte Sul Plaza, para homenagear 50 mulheres que fizeram a diferença em 2020.

Empresárias, empreendedoras, varejistas, médicas, militares, políticas, jornalistas, mulheres fortes e destemidas, que enfrentam a pior crise vivida pelo mundo moderno, foram homenageadas com uma medalha e uma moção de aplausos.

O presidente da CDL CG, Adelaido Vila, fez questão de nominar cada uma das homenageadas, demonstrando todo o respeito e gratidão que a entidade tem por essas mulheres, além de destacar o empreendedorismo presente em cada uma. “A mulher tem espírito empreendedor, e não é apenas no varejo, em qualquer área ela se destaca e demonstra a sua capacidade de superar todos os obstáculos”.

A Senadora Simone Tebet (MDB) rememorou a trajetória das mulheres em nossa sociedade e a importância da sua participação em todas as áreas, inclusive na política, lembrando que a presidente da FCDL MS é a primeira mulher a ocupar esse cargo em nosso Estado. A senadora também destacou que pela primeira vez participa de um evento onde o público é composto em sua maioria por mulheres que seriam homenageadas, elogiando as entidades pela realização.

Presidente da FCDL MS, Inês Santiago, presidente da CDL CG, Adelaido Vila, vice-prefeita Adriane Lopes

Em sua fala a presidente da FCDL MS, Inês Santiago, citou a participação da mulher no varejo, e sua incrível capacidade de superação. “A força da mulher move o nosso varejo. Somos empreendedoras, consumidoras, somos as líderes, as condutoras do nosso progresso. Não é uma pandemia que irá nos segurar, pois onde tem uma mulher, pode ter certeza que tem desenvolvimento”.

Foram homenageadas as empresárias Adria Fabíola Deiss, Maria Antonia Rodrigues, Helma Firmino, Marilda Garcia Barbosa, Adélia Guedes De Oliveira Martins, Juliana Rodrigues Oliveira, Márcia Scherer, Elaine Batista, Rosane Nely de Lima, Leni Fernandes, Flavia Zubietta, Giedre Paula da Costa, Mozania Ferreira Campos Raquita, Cintia Ajiki, Kelly Franco, Marta Eliane de Araújo, Neiva Maria Formigheri, Nilvana Moreno, Simone Bulhões, Daiana Doraci Teixeira Oliveira e Tatiana Faustino Faria Ferreira.

Na área da justiça, as homenageadas foram as delegadas Rosely Aparecida Molina e Ana Claudia Medina, a Promotora Filomena Aparecida Depólito Fluminhan e a Juíza do trabalho Ana Paola Emanuelli e a chefe da divisão de trabalho prisional, Elaine Alencar Cecci.

Já na área militar, a CDL CG e a FCDL MS prestaram homenagem à primeira-tenente do Corpo de Bombeiros, Karla Duailibi Pereira, e a primeira mulher a chegar a coronel na PM MS, Cel Neidy Nunes Barbosa Centurião.

A senadora Simone Tebet, a vice-prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, a deputada federal Rose Modesto e a primeira-dama Tatiana Trad foram homenageadas enquanto pessoas públicas.

Também foram homenageadas a advogada Rita Maria De Andrade Rosa Almeida Silva, a assessora parlamentar Ilma Grisoste Barbosa, a representante do Banco de Brasília, Janaína Amaral Melo, a escritora Monica Fernandes, a médica Maristela Harume Ogatha Tabosa e a psicóloga Vanessa Freitas.

Entre as homenageadas estão as jornalistas Ana Rita Amarilia, Luana Rodrigues, Marinalva Aparecida Pereira Barbosa, Stéphanie Brites Paiva Schutz e Nidia Oliveira dos Santos, que atua na área de comunicação, receberam a medalha e a moção de aplausos.

As mulheres que fazem parte da equipe CDL CG foram representadas pela executiva Ludmila Almeida, Romilda Martínez e Aline Da Silva Machado, também agraciadas com o Mulher de Sucesso 2020, além da presidente da FCDL MS e diretora da CDL CG, Inês Santiago