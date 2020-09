Mulher com animais em situação de maus-tratos é autuada em R$ 3 mil no MS

Animais carentes de alimentação, higiene e saúde foram encontrados na casa - (Foto: PMA/Nova News)

Uma moradora de 71 anos, da cidade de Bataguassu, foi autuada em R$ 3 mil nesta sexta-feira (18) por maus-tratos a seis cachorros. A Polícia Militar Ambiental (PMA) quem aplicou a penalidade logo após constatar que os animais estavam em situação degradante e de descuido.

O caso foi apurado pela corporação depois de que ocorreram denúncias sobre uma residência na cidade com possíveis maus-tratos a animais. Em seguida, a PMA se direcionou até o local em que foram perceptíveis as situações de descaso com os cachorros.

Sem raça definida, eles estavam debilitados, com a saúde vulnerável pela presença de sarnas e carrapatos, presos em um pequeno espaço, à mercê de sol e chuva, sem alimentação e carentes de higiene.

Os animais foram levados para atendimento adequado e a proprietária encaminhada à delegacia de Polícia Civil do município. Por crime ambiental e maus-tratos a animais, a mulher pode pegar três meses a um ano de prisão.