MS tem novo alerta de temporal para todo o Estado

Temporal em Campo Grande - (Foto: Denilson Secreta)

A previsão do tempo para esta terça-feira (1) veio seguida com alerta de tempestades e fortes ventos. A nota divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), pede a atenção a chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia além de fortes ventos que podem chegar a 100 km/h e risco para a queda de granizo em todos os municípios do Estado.

Os alertas pedem cautela ao procurar abrigo pois há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. A recomendação é que em caso de rajadas de vento não procurar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda). Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

No entanto, as temperaturas devem permanecer estáveis, com mínima de 22° C e máxima de 32º C, a umidade deve permanecer acima dos 50% durante o dia, podendo bater 90%.

Durante a noite a previsão é muitas nuvens com fortes pancadas e trovoadas isoladas com ventos moderados. Na quarta-feira (2), a previsão segue com chuvas intensas.