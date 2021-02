MS tem média móvel de 835 casos novos por dia - (Foto: Estadão )

Nesta quarta-feira, dia 24, a Secretaria de Estado de Saúde divulgou através do boletim epidemiológico que mais 1.092 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas, totalizando 178.250 casos confirmados desde o início da pandemia.

A média móvel voltou a subir e hoje é de 835 novos casos ao dia. Geraldo Resende, secretário de saúde alertou que esse aumento terá reflexo direto no aumento do número de internações e também de mortes.

Do total de casos confirmados, 3.246 pessoas não resistiram as consequências da doença causada pelo vírus e vieram a óbito. De ontem pra hoje já contabilizamos mais cinco mortes. Porém, a Dra. Christine Maymone – secretária adjunta explicou que o banco de dados em relação aos óbitos apresentou uma instabilidade, ou seja, os números não refletem a realidade.

Ainda estão em tratamento 8.399 pessoas. Destas 7.890 estão em casa, em isolamento. Porém, 509 precisaram de internação. 262 ocupam leitos clínicos e outras 247 pessoas, que são casos mais graves, já ocupam leitos de UTI.

Apesar dos números preocupantes,166.605 infectados conseguiram se recuperar.

Na live desta quarta-feira, o secretário de estado de saúde, Geraldo Resende explicou que espera, entre hoje e amanhã, a chegada de mais 13,2 mil doses da vacina Coronavac e outras 22,5 mil da Astrazeneca, que somadas as sobras de vacinas destinadas as comunidades indígenas, poderão juntas acelerar o percentual de vacinados no Estado. De acordo com Geraldo, com a chegada das doses os idosos acima dos 70 anos já poderão ser imunizados.