MS registrou mais de mil casos de violência sexual contra a mulher em 2019

Em 2019, 1.562 mulheres procuraram uma delegacia para relatar crime de estupro - (Foto: Reprodução)

A violência sexual contra a mulher ainda é um assunto que precisa ser pautado com frequência. Dados do 1º Mapa do Feminicídio de Mato Grosso do Sul mostram que em 2019, 1.562 mulheres procuraram uma delegacia para relatar crime de estupro, a média foi de aproximadamente 130 casos registrados por mês.

Nos últimos dias, o caso de violência sofrido pela jovem Mariana Ferrer reacendeu a discussão em torno do assunto. Em setembro deste ano, o acusado foi absolvido e um vídeo divulgado mostrou a vítima sendo humilhada pelo advogado de defesa, diante dos fatos, muitos se manifestaram na internet em defesa da jovem e de outras vítimas de violência sexual.

A psicóloga Márcia Paulino avalia o impacto do caso. “Temos visto um movimento denunciando e dando mais visibilidade a todas essas formas de uso, abuso e violência dos corpos das mulheres para satisfação do desejo pessoal, no entanto, um caso como da Mariana Ferrer coloca as mulheres em posição de medo. Aquelas que sofreram violência vão ter ainda mais receio de denunciar e ser tratada dessa forma. As mulheres sempre tiveram a sua palavra colocada em dúvida”, afirma.

De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2019 uma pessoa foi estuprada a cada 8 minutos no Brasil, 86% das vítimas eram mulheres. Este número, contudo, mostra apenas a face mais visível dos crimes sexuais, aqueles que são notificados às polícias. Infelizmente, algumas mulheres ainda possuem receio e acabam optando por não denunciar os agressores.

“Existem ameaças, existe medo, vergonha e até mesmo um sentimento de culpa por parte da vítima. A sociedade coloca a mulher como responsável, devido ao uso da sua roupa, devido estar exposta em algum lugar, como se a responsabilidade daquele ato fosse dela. Precisamos mudar essa cultura de responsabilização da vítima e também essa cultura de colocar o corpo da mulher como objeto que pode ser usado, explorado e violentado”, comenta a psicóloga.

Ela ainda explicou sobre como em muitos casos o autor da violência não se vê como um agressor. “Muitas vezes o agressor não percebe sua agressão porque ele foi educado pra ter acesso como se fosse algo do direito dele. A nossa educação e a nossa cultura durante muito tempo estimulam que os homens tenham acesso, mesmo que sem consentimento aos corpos das mulheres, e isso é uma prática que precisa ser transformada a partir de uma educação sexual que coloque que todas as pessoas tem direito a dizer sim ou não”, finalizou.

O estupro pode causar danos à saúde da vítima. O médico e psicólogo Roberto Debski explica os impactos que podem ser causados na vida da mulher.

“A violência sempre deixa diversas sequelas. Quando a mulher passa por essa situação, ela pode desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, pânico, problemas com a sexualidade e até mesmo dificuldade em se abrir para novos relacionamentos, por isso a mulher deve procurar ajuda e um tratamento psicológico, para ser capaz de lidar com as consequências e os traumas dessa violência sofrida”, explica.

Atualmente, são diversas as redes de atendimento à mulher vítima de violência. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher é uma dessas redes que acolhe e realiza o atendimento social e psicoterapêutico para mulheres em situação de vulnerabilidade e fragilidade emocional.

A mulher chega ao CEAM encaminhada pela Casa da Mulher Brasileira, Delegacia de Atendimento à Mulher, Serviços de Saúde, Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS ou qualquer serviço que identifique a sua situação, além da busca espontânea.

A coordenadora do CEAM Maria Thereza Trad ressalta a importância de realizar a denúncia e a psicoterapia. “À medida que a mulher for atendida, ela começará a se posicionar contra a violência que sofreu, refazendo sua autoestima e valorização pessoal. Buscando mudanças internas que irão gerar, consequentemente, mudanças externas na sua vida, fazendo com que estabeleça metas, ganhando confiança e tornando-se dona de seu caminho”, ressaltou.

Onde buscar ajuda

Em Mato Grosso do Sul, a mulher que sofreu violência sexual pode buscar ajuda nos locais abaixo.

Delegacia Especializada de atendimento à mulher (DEAM)

Telefone: (067) 2020-1300 / (067) 2020-1319

Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM)

Telefone: (067) 9.9160-5166 / (067) 3361-7519

A Polícia Civil, disponibiliza a realização de denúncia online por meio do site www.pc.ms.gov.br. Ela pode ser feita pela Delegacia Virtual, na aba Violência contra a Mulher.